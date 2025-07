Rum for fællesskab

Hvordan kan små møder styrke vores fællesskab, også i en digital hverdag?

I dette forløb arbejder vi med sanselige oplevelser, dialogøvelser og kreative spor i den næsten tomme udstilling Meet Me Here. Udstillingen er som et blankt lærred, der først får liv, når vi træder ind i det og sætter vores aftryk sammen.

Vi bruger vores kroppe og sanser til at udforske rummet og de elementer, der spiller sammen i udstillingen – spejle, papirstrimler, stemmer og skygger. Forløbet er en påmindelse om, at nærhed og fællesskab ikke kan opleves bag en skærm, men skal mærkes i virkeligheden.

Vi undersøger, hvordan små møder og vores tilstedeværelse former både rummet og relationerne mellem os. Undervejs taler vi om, hvordan vi kan skabe plads til nærvær, både i skolen og i hverdagen.

Forløbet er oplagt til jer, der ønsker at arbejde med trivsel, fællesskab og nærvær på en sanselig og involverende måde.

