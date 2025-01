Sæt kroppen fri med Nanna Ditzel

Hvordan kan design sætte kroppen fri og skabe nye måder at opleve rum og samvær på?

I undervisningsforløbet inviteres I ind i Nanna Ditzels univers, hvor design og arkitektur smelter sammen i en leg med former, farver og funktioner. Gennem møbler, tekstiler og rumlige installationer udforsker I, hvordan kroppen bevæger sig i og interagerer med rummet.

Gennem dialog og praktiske øvelser arbejder I performativt, legende og kreativt med temaer som krop, bevægelse og rum, mens I lader jer inspirere af Ditzels banebrydende tilgang til design. I får mulighed for at udforske nogle af hendes mest ikoniske værker – fra de hængende æg til multifunktionelle møbellandskaber – og reflektere over, hvordan hendes visioner stadig udfordrer vanetænkning og inspirerer nye måder at opleve samvær og kropslig frihed på.

Nanna Ditzel designede ikke blot til sin egen tid, men til fremtiden. I udstillingen oplever I, hvordan hendes idéer om at frigøre kroppen og skabe fleksible, inkluderende rum fortsat er relevante i dag. Gennem spektakulære møbler og totalinstallationer inviteres I til at gå på opdagelse i hendes fantasifulde univers og arbejde med jeres egne idéer og løsninger, inspireret af hendes legende og innovative designfilosofi.

Forløbet giver jer en unik mulighed for at fordybe jer i et af dansk designs mest banebrydende universer, hvor kroppen og rummet er i konstant dialog.

Læs mere om udstillingen Nanna Ditzel: Sæt kroppen fri