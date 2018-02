Studiejob: Bliv guide og omviser i Dansk Arkitektur Center

(Genopslag)

Vil du være en del af holdet?

Måske har du allerede oplevet vores guider ude i bybilledet og hørt dem fortælle om byens udvikling og den nyeste arkitektur? Det kan blive dig.

Vi har brug for endnu flere gode guider og omvisere til at fortælle historien om byens udvikling og om BLOX, så brænder du for arkitektur og byplanlægning, kan jobbet som guide i Dansk Arkitektur Center (DAC) blive dit.

Vi søger studerende til et spændende og kompetencegivende studiejob som guide og omviser, hvor vi til gengæld har brug for din viden, din fleksibilitet og din glæde ved at formidle til andre.

OPGAVER

Som guide skal du:

Guide grupper gennem nye byområder i København

Guide grupper rundt i BLOX

Gennemføre omvisninger for grupper i forbindelse med vores skiftende udstillinger

Du skal formidle til:

Faggrupper fra ind- og udland

Kulturpublikum fra ind- og udland

Kontakt: Ingelise Ihle Andersson, projektleder i DAC TOURS, på 20 41 19 15, hvis du vil høre med om jobbet.

Send din ansøgning til job@dac.dk mærket ”Ansøgning: guide i DAC” i emnefeltet.

Ansøgningsfrist er mandag, den 26. februar 2018

VI KAN TILBYDE

tilknytning til et levende hus

et fagligt relevant studiejob

i gennemsnit ca. 5 timer pr uge

opbygning af stor viden om byens udvikling

VI VIL GERNE AT DU

læser på en relevant videregående uddannelse

(arkitektskolen, universitetet, el. lign.)

er ved at afslutte din BA og har min. 2 år tilbage af dit studie

brænder for at følge med i byens udvikling

har en bred viden om arkitektur og byplanlægning

er en dygtig mundtlig formidler

arbejder selvstændigt og er velformuleret

taler gerne flere sprog og som minimum engelsk

er fleksibel og kan arbejde om aftenen, i ferier og i weekenden

DAC afspejler samfundet, og vi opfordrer derfor alle uanset alder, køn og etnisk baggrund til at søge.

BAGGRUND

I DAC vil vi gerne dele vores glæde ved arkitektur med så mange som muligt. Derfor tilbyder vi året rundt ture ud i byen, i vores skiftende udstillinger og snart også i BLOX.

Vi favner bredt, og når ud til både den amerikanske turist, beboeren på Nørrebro og fagchefen fra entreprenørfirmaet.