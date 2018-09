Studiejob: Content & Community Manager

Kan du engagere og skabe god dialog på sociale medier? Har du øje for den gode historie og kan du omsætte den til video? Vil du være med til at udbrede kendskabet til Københavns nyeste kulturdestination – og brænder du for dansk arkitektur og design? Så er du måske vores nye Content & Community Manager!

I rollen som Content & Community Manager skal du arbejde tæt sammen med vores Digital & Content Specialist, og assistere med at udbrede kendskabet til Dansk Arkitektur Center på sociale medier. Du vil komme til at arbejde med monitorering, produktion af indhold samt eksekvering af digitale kampagner for at øge synligheden af DAC som et nyt moderne kulturelt mødested for alle kulturinteresserede – danske såvel som udenlandske.

Du kommer til at formidle DAC’s projekter om vigtige temaer såsom klimatilpasning, bæredygtighed, bedre byer, og hvordan arkitektur kan være med til at løse flere af verdens store udfordringer. Det er ikke nødvendigt, at du har kendskab til arkitektur og design på forhånd, men en interesse for feltet er naturligvis en fordel.

Din profil

Du har en forståelse for hvad der virker på social, og kan skrive fejlfrit og farverigt dansk indenfor 250 tegn.

Du brænder for at skabe dynamisk dialog og engagerende indhold, og formår at tilpasse tekst, billeder og videomateriale, så det har størst mulig effekt på de forskellige platforme.

Du har erfaring med at producere indhold til social, føler dig godt hjemme i Photoshop, er vant til at bruge et kamera og kan stå for redigering af korte videoer i After Effects, Premiere Pro eller Final Cut Pro.

Du kan opsætte annoncer i Facebooks Ads Manager.

Du kan arbejde selvstændigt og følge kampagner til dørs fra idé, enkelte opslag, over optimering, tracking og evaluering.

Vi forestiller os at du er i gang med en uddannelse indenfor marketing, kommunikation eller journalistik – formentlig på sidste år af din bachelor eller det første år af kandidaten. Vi hænger os ikke så meget i hvad du læser; det vigtigste er at du er en stærk, idérig og kreativ kommunikatør, der er passioneret omkring community opbygning og digital markedsføring.

Træd ind i en dynamisk og kreativ verden

I foråret 2018 flyttede DAC ind i BLOX på Københavns havnefront, og Danmark fik en ny stor kulturinstitution inden for arkitektur, design og bykultur. Vi inviterer alle til tankevækkende vidensoplevelser og giver friske perspektiver på arkitekturens evne til at skabe bedre leveforhold for de mange. Vi sætter samarbejde på tværs af byggebranchen i scene. Og klæder både børn og voksne på til at se byer og arkitektur med nye øjne.

Du bliver en del af DAC’s marketing- og kommunikationsafdeling, som består af 13 erfarne specialister inden for sociale medier, kommunikation, design, marketing, presse og UX-design. Dine nye kolleger er ambitiøse både rent fagligt og i forhold til at udbrede kendskab til DAC i et dynamisk interessentlandskab. Vi befinder os alle godt i et kreativt miljø, hvor tingene går stærkt.

Målsætningen for vores digitale kanaler er at sammensmelte online komponenter endnu mere med vores fysiske oplevelser og understøtte en gæsterejse før, under og efter et besøg i DAC. Samtidig ønsker vi at udnytte digitale muligheder til at bygge bro til et publikum uden for vores nye hjem, BLOX, og give dem en fantastisk oplevelse.

Sådan ansøger du

Send din ansøgning og CV til Digital & Content Specialist Karen Høgh,kho@dac.dksenest d. 15/10 2018 – start hurtigst muligt. Samtaler holdes løbende.

Stillingen er et studiejob på 15 timer/ugen

Arbejdssted: København