Studiejob: Få din viden i spil som guide

Brænder du for arkitektur og byplanlægning? Og har du lyst til at formidle din passion og viden videre? Dansk Arkitektur Center søger studerende til et spændende og afvekslende studiejob som guide og omviser, hvor du får udviklet dine evner som formidler til mange forskellige målgrupper. I 2018 flytter vi ind i det nybyggede BLOX lige ved Langebro, og vi kommer derfor til at tilbyde endnu flere ture til vores kultur- og fagpublikum.

OPGAVER

Som guide skal du: