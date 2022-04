Tag vennerne med til en aften i DAC

Arkitektur er også for unge! Book en sjov aften for UngeVærket i Dansk Arkitektur Center. Der vil være masser af oplevelser for alle sanser på besøget i DAC.

I Dansk Arkitektur Center kan UngeVærket være blandt de første til at opleve udstillinger, der sætter samfundsaktuelle emner til debat.

Mød DACs unge værter, og hør om hvordan det er at studere til arkitekt og byplanlægger. DACs værter guider de unge rundt i DAC og giver undervejs små øjenåbnere til, hvor stor en rolle arkitekturen spiller i vores hverdag.

I får sat gang i alle sanser på besøget i DAC: Tør I prøve Københavns hurtigste og vildeste kunstinstallation? Udfordr jeres sanser med en 40 meter lang rutsjetur hele fire etager ned – og fortsæt herefter i DACs vilde VR-installation, hvor I går planken ud fra et højhus.

Den guidede tur ender med, at de unge får stillet en udfordring, som de i grupper arbejder på at løse, mens vi skruer op for musikken og sørger for masser af hygge og stemning.

*Åben Fritid betaler 50% af forløbets samlede pris og Fritidscentret betaler dermed den resterende del på 3.500 DKK.

Åben Fritid er ansvarlig for opkrævning fra Fritidscentret og betaling af leverandør.