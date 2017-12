Teamleder til ”Welcome”

En god oplevelse starter med en god modtagelse

DAC flytter i maj måned 2018 ind i helt nye og meget større rammer med en super beliggenhed i BLOX, centralt i København. Målsætningen for DAC er skabe en markant oplevelsesdestination, der tiltrækker et betydeligt antal besøgende hvert eneste år. En attraktion for danskere, udenlandske turister, private og fagfolk, der kommer for at besøge udstillinger, konferencer, events med mere. Man siger jo, at ”first impressions last”, og derfor er det så vigtigt, at velkomstcenteret i det nye DAC håndterer alle situationer, forudsete såvel som uforudsete, med ro, overblik og udpræget højt serviceniveau.

Du får ansvaret

for at lede og drive velkomstcenteret og dit team, så de mange forskellige opgaver løses på en måde, der understøtter DACs målsætninger om høj kundetilfredshed og gode kundeoplevelser. Teamet forventes at være på 4-5 mand, og du indgår selv i driftsopgaverne. Velkomstcenterets opgaver er mangeartede og rummer blandt andet 1. linje modtagelse af alle gæster, køhåndtering, billetsalg, billettjek, varetagelse af kundehenvendelser – både de fysiske, de telefoniske og de digitale. Det er også inden for dit ansvarsområde, at velkomstcenterets systemer som f.eks. billettering- og adgangssystemer driftes og vedligeholdes.

Velkomstcenteret har mange berøringsflader og tæt samarbejde med det øvrige DAC. Det gælder både marketing- og kommunikationsafdelingen, konferencecenteret, udstillingsteamet og shoppen. Du vil få en vigtig rolle i at sikre DACs gæsters oplevelse, og du vil sammen med din nærmeste chef være med til at udvikle og optimere DACs VX operation. Du vil tage del i DACs brandambassadørgruppe og arbejde med at sikre samarbejdet på tværs af organisationen.

Du har erfaring fra servicefagene

Din baggrund inkluderer en god erfaring med at bevare ro, overblik og højt serviceniveau, selvom der er mange mennesker. Du er vant til at lede og koordinere teams af ansatte og frivillige, der kan have vidt forskellige baggrunde. Den erfaring kan komme forskellige steder fra – f.eks. andre oplevelsesdestinationer som museer eller forlystelsesparker. Det kan også tænkes, at din erfaring stammer fra en lufthavn eller restaurations-, konference- eller detailverdenen.

Din personlighed kommer til at gøre forskellen

Du er udadvendt, serviceminded og god til at tale med folk – der hvor de er. Og med dit gode overblik, din ”can-do”-attitude og din evne til at bevare roen i pressede situationer er du også en autentisk rollemodel for dit team. Da der også vil være mange turister og internationale besøgende er det nødvendigt, at du taler og skriver flydende engelsk.

Du får en enestående mulighed

for at være med til at skabe noget helt specielt. Det bliver intenst, det bliver krævende, men det bliver også meget tilfredsstillende at lykkes i denne rolle. Og du står jo ikke alene med opgaven. DAC er befolket af dygtige og engagerede medarbejdere, som har samme overordnede ønsker og mål som dig. Nemlig at gøre DAC til den oplevelsesdestination, det bør være.

Om Dansk Arkitektur Center

Dansk Arkitektur Center er mødestedet for arkitektur, design og bykultur i Danmark. Vi inviterer alle til tankevækkende vidensoplevelser og giver friske perspektiver på arkitekturens evne til at skabe bedre leveforhold for de mange. Vi sætter samarbejde på tværs af byggebranchen i scene. Og klæder både børn og voksne på til at se byer og arkitektur med nye øjne.

Ansøg via Mercuriurval