Think BIG!

Inspireret af BIGs tilgang til arkitektur arbejder eleverne med innovativ tænkning og udvikler arkitektoniske løsninger til deres eget lokalområde.

BIG er nogle af de mest nytænkende og kreative arkitekter i verden. De har ændret vores forståelse af, hvad arkitektur kan og vil. I DAC viser vi fra d. 12. juni til d. 20. oktober 2019 den største BIG-udstilling nogensinde, der byder på en forunderlig rejse gennem formgivningens fantastiske historie fra BIG BANG til fremtidens boliger på Mars. Udstillingen viser, hvordan BIG arbejder med at skabe ’arkitektur med merværdi’.

Læs mere om udstillingen her.

På besøget i DAC ser vi udstillingen, og arbejder inspireret af BIG med en række idégenereringsprocesser samt innovativ tænkning. Eleverne skal i forbindelse med en workshop benytte et procesredskab, der består af ti trin, og som hjælper dem med konceptualisering af en konkret løsning på en arkitektonisk udfordring i deres nærmiljø. Til slut fremlægger de deres projekter og giver respons på hinandens løsninger.

Undervisningsforløbet kan afvikles fra 12. august til 20. oktober 2019 – du kan dog allerede nu booke forløbet!

Under forløbet arbejder vi med

Arkitektens begrebsverden, redskaber og arbejdsproces

BIGs eksperimenterende arkitektur og arkitekturfilosofi

Idegenerering, konceptualisering, design og præsentation

Innovativ tænkning og proces

Præsentation og formidling af egne løsninger og hvordan man vurderer og giver respons på andres løsninger

Før og efter besøget i DAC

Før- og eftermateriale vil være tilgængeligt her på siden fra d. 5. august 2019.

Fælles mål og læreplaner

Undervisningsforløbet er differentieret og findes i én version for udskoling og én for ungdomsuddannelser.

Udskoling

Undervisningsforløbet henvender sig til udskolingen i grundskolen. Forløbet er målrettet Undervisningsministeriets Fælles Mål for fagene dansk, håndværk og design og temaet innovation og entreprenørskab.

Ungdomsuddannelser

Undervisningsforløbet henvender sig til ungdomsuddannelserne. Forløbet er målrettet Undervisningsministeriets lærerplaner for fagene dansk, innovation B og C samt design og arkitektur C.