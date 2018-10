Tre praktikanter til Dansk Arkitektur Center – Sektor

Brænder du for byens udvikling og arkitektur? Ønsker du at være med til at fremme bæredygtig arkitektur, byudvikling og design? Vil du prøve kræfter med at udvikle og producere arrangementer til vores faglige og kulturelle publikum? Eller interesserer du dig mere for internationale projekter og at arbejde med stakeholder management, eventplanlægning og projektudvikling? Alt dette i et innovativt miljø i BLOX – Så er det dig vi søger!

DAC søger tre studerende med interesse for arkitektur, byudvikling, eventproduktion, kommunikation og facilitering. Du har mod på at sætte viden i spil og møde nye mennesker – både internt og eksternt. Du er nysgerrig på forskellige typer opgaver og brænder for at gøre en forskel.

Du vil blive tilknyttet Sektor teamet, hvor du vil arbejde med et af nedenstående to hovedområder. I din ansøgning skal du notere under hvilke områder, du søger en praktikstilling. Du kan som praktikant i DAC også få andre opgaver inden for Sektor området og dermed få et bredt kendskab til Dansk Arkitektur Center.

#1 Sektor events

Du kommer til at arbejde med at udvikle og afvikle events til vores professionelle og kulturelle publikum. DAC laver en vifte af forskellige events og er i gang med at videreudvikle formater og events, efter vi er flyttet til BLOX der netop har skabt andre muligheder. Du vil få en aktiv rolle i disse projekter, der går med alt fra udvikling, projektledelse, eksekvering og ikke mindst formidling. Som praktikant bliver du tilknyttet nogle følgende projekter:

RENOVER prisfesten

Fotokonkurrencen Fang din by

Det ugentlige event MorgenDAC

Debatarrangementer

Projekter om FN’s verdensmål

Podcastproduktion

Vi sætter pris på erfaring indenfor kommunikation, formidling, eventudvikling og – afvikling af praktisk karakter indenfor alle brancher, men dette er ikke et krav.

#2 Bæredygtig Innovation og andre Sektor indsatser

Med et fokus på innovation i byggebranchen, bæredygtighed og internationale konferencer, kommer til du til at lære og bringe dig selv på banen inden for eventplanlægningens mange facetter: kommunikation, udvikling, koordinering og afvikling. Du kan blandt andet komme til at arbejde med stakeholder management og få erfaring indenfor innovation og bæredygtighed i et internationalt perspektiv inden for byggebranchen.

Som praktikant på DAC får du:

mulighed for at indgå i en fagligt bred afdeling, som laver projekter og events med fokus på den professionelle målgruppe og vækstlaget inden for arkitektur, byggeri, byudvikling og design

erfaring med at arbejde i en dynamisk organisation i en meget spændende periode, da vi er i fuld gang med at udnytte vores potentiale i BLOX

erfaring med udvikling, planlægning og afvikling af arrangementer

et bredt netværk i branchen

et spændende arbejdsmiljø, som byder på nye udfordringer og enestående kolleger hver dag

Vi forventer, at du

Er godt i gang med en videregående uddannelse

Har erfaring med kommunikation, at skrive tekst og kvalitetssikre, inden det publiceres

Er åben over for at prøve kræfter med mange forskellige typer af opgaver (praktiske, kreative, skriftlige og ad hoc opgaver)

Er i stand til at have flere bolde i luften ad gangen, da der ofte arbejdes på flere projekter samtidigt

Har gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt

Kan lave en stram tidsplan og følge den

Ikke er bange for at gribe telefonen og tale med eksterne samarbejdspartnere og kunder

Er positiv, imødekommende og ser muligheder frem for udfordringer

Er fleksibel ift. mødetider, da der i begrænset omfang kan være eventafvikling aften eller weekend

Praktisk:

Start: januar 2019

Omfang:min. 25 timer ugentligt i fem måneder

Ansøgningsfrist: mandag d. 3. december kl. 12.00. OBS: Samtaler afholdes løbende

Sådan ansøger du: Send en ansøgning på max 1 side og dit CV til Mie Bjerre Wester på mbw@dac.dk og skriv ”Praktikant til Sektor” i emnefeltet. Skriv desuden tydeligt, hvilke områder du søger.

Om Dansk Arkitektur Center:

Dansk Arkitektur Center (DAC) er Danmarks nationale center for udvikling og formidling af viden om arkitektur, byggeri, byudvikling og design. DAC er en projektorganisation med finansielt grundlag i et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og Staten. Staten er repræsenteret ved Erhvervsministeriet og Kulturministeriet. Læs mere på www.dac.dk.