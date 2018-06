Undervisning på Venedig Biennalen 2018

Hvor ville du rejse hen, hvis du kunne rejse i et ultramoderne hyperloop? Hvilken betydning tror du, historiens spor har for vores oplevelse af en by? I Our Possible Spaces arbejder unge aktivt med de danske cases via et undervisningsmateriale særligt tilrettelagt til den danske pavillon på dette års Venedig Biennale.

I Our Possible Spaces kan unge dykke ned i de danske cases og lære mere om, hvordan vi bedst skaber innovative løsninger på globale bæredygtige udfordringer.

Fire casebeskrivelser med tilhørende opgaver hjælper skoleelever (og andre besøgende) til at forstå, hvordan et samarbejde mellem forskellige samfundsaktører som borgere, virksomheder, forskere og lovgivende aktører er nødvendigt for at skabe langtidsholdbare, bæredygtige løsninger.

Materialet henvender sig til udskoling og ungdomsuddannelser. Det er frit tilgængeligt – både online og i pavillonen – til inspiration til alle, der besøger den danske pavillon. Materialet findes indtil videre på engelsk og italiensk.

Skoleklasser der besøger den danske pavillon guides igennem forløbet af Biennalens skoletjeneste. I grupper dykker eleverne ned i hver deres case. Her skal de reflektere over de forskellige samfundsaktørers motivation for at udvikle en bæredygtig løsning på et aktuelt problem.

På #ourpossiblespaces kan du følge de unges arbejde. Her uploades fotos fra pavillonen af de løsninger, som de beøgende oplever som mest innovative.

Hent introtekst til pavillonen

Hent projektpræsentationer

Hent lærervejledning på engelsk

Hent lærervejledning på italiensk

Hent undervisningscases her (UK og IT)