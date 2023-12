Er du klar til at tage et spændende og ambitiøst favntag med undervisning og lyst til at stå for videreudviklingen af de fysiske områder i DAC? Vi mangler en senior projektleder til at udvikle og drive vores undervisningsaktiviteter og -områder for børn og unge og sætte fokus på fremtidens bæredygtighed i det byggede miljø.

For Dansk Arkitektur Center er det vigtigt, at så mange som muligt engagerer sig i udviklingen af arkitektur og design. Vores opgave som nationalt arkitekturcenter og international kulturattraktion er gennem udstillinger, ture, events, læring og fysiske og digitale netværk at dele viden om en bæredygtig udvikling af vores fysiske rammer for liv.

På alle hverdage tilbyder vi undervisning i vores udstillinger, i byrummet og i Educatorium, der er vores undervisningsrum med plads til en bred og tværfaglig undervisningspraksis. Vi ser DAC som et eksternt læringsrum der kan udvikle en bred vifte af kompetencer hos de børn og unge, der besøger os som led i undervisningen og inspirerer dem til at se på byer og arkitektur med nye øjne.

Om jobbet

Som undervisningsansvarlig i DAC Learning er din opgave at udvikle og drive undervisningsaktiviteterne og vores undervisningsarealer. Vi har forløb til alle fra børnehaver over grundskoler til ungdomsuddannelser. Undervisningen foregår primært hos os i BLOX ved Københavns havnefront og ude i byen. Vi har både forløb med en underviser fra DAC og forløb ’på egen hånd’. Og vi har ambitiøse mål for at nå endnu flere børn og unge i fremtiden.

Du tilrettelægger og udvikler undervisningsforløb, som taler ind i dagtilbuds læreplanstemaer, grundskolens gældende fællesmål og ungdomsuddannelsernes læreplaner. Du er garant for kvaliteten, når du træner DACs undervisere i at kunne lede vores undervisningsforløb og du underviser også gerne selv efter behov, og påtager dig en faciliterende og praktisk rolle. Den daglige ledelse og rekruttering af undervisere er også en del af din opgave. Udover opgaverne i regi af DAC Learning ligger der en spændende opgave i, sammen med kolleger i teamet, at gå forrest i udvikling og optimering af de fysiske rammer der er til rådighed, når de ikke benyttes til undervisning.

Der er tale om en fuldtidsstilling placeret i kulturafdelingen, hvor du indgår i et team af engagerede kolleger, der laver udstillinger og aktiviteter for DACs mange gæster. Vi hjælper hinanden med opgaveløsning og afvikling af aktiviteterne, der af og til også ligger om aftenen eller i weekenden.

Om dig

Din faglige baggrund kan være skolelærer, museumsformidler, akademiker eller tilsvarende. Vi forestiller os, at du har erfaring med undervisning til målgruppen, gerne fra en kulturinstitution, forening eller et andet eksternt læringsrum og at du har interesse for at formidle DACs genstandsfelt.

Du er god til at motivere og lære fra dig, og til at kommunikere og samarbejde.

Du sætter gerne din faglighed i spil med andres og har flair for at koordinere både undervisere og projekter.

Du er iderig og løsningsorienteret.

Du er interesseret i at udvikle og optimere undervisningen på baggrund af evalueringer med brugerne og erfaringer fra underviserne.

Du har erfaring med og holdning til udviklingen af det eksterne læringsrum.

Du motiveres af at tage ansvar for at øge antallet af besøg og arbejde med kvaliteten af hele totaloplevelsen for børn og unges besøg i DAC. Og du har også blik for, hvordan målgruppens besøg fungerer i samspil med DACs øvrige gæsters.

Om os

Dansk Arkitektur Center holder til i BLOX ved havnefronten i centrum af København. Vi er en not-for-profit kulturattraktion, der formidler arkitektur i bredeste forstand til såvel eksperter som nybegyndere. Vi lægger vægt på samarbejde og faglighed og deler glæden ved at møde gæster, deltagere og brugere i øjenhøjde i formidlingen af arkitektur, design og det byggede miljø. Fordi vi lægger vægt på samarbejde, prioriterer vi fysisk fremmøde i hverdagen. Samtidig er vi en fleksibel arbejdsplads med respekt for balancen mellem arbejdsliv og hjemmeforpligtelser.

Sådan ansøger du

Hvis du har spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Programchef Kultur Kasper Riisholt kri@dac.dk, tlf 3112 0395.

Vi holder løbende samtaler fra uge 2 2024, så send fluks din ansøgning til job@dac.dk. Skriv ’’Undervisningsansvarlig Learning’ i emnefeltet.

Vi glæder os til at høre fra dig.