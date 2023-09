Vært i familieværkstedet og udstillingen

Vil du spille en afgørende rolle i børnefamiliernes møde med arkitekturen omkring dem? Som vært i familieværkstedet og i DAC’s udstillinger formidler, motiverer og skærper du børnenes blik på deres omverdenen. Du møder børn og voksne i tankevækkende samtaler om byen og i sjove arkitekturworkshops i DAC’s Educatorium.

Som vært er du med til at skabe sjove og inspirerende oplevelser i workshops og på gulvet i DACs skiftende udstillinger. Vi har mange børnefamilier i huset, men du vil også støde på mange andre nysgerrige gæster og lave omvisninger i de faste udstillinger. Vi er en international kulturinstitution, så derfor foregår arbejdet som vært både på dansk og engelsk.

Du arbejder, når børnefamilierne holder fri. Jobbet indebærer derfor, at du arbejder hver anden lørdag og søndag, og at du derudover kan tage flere vagter i skoleferierne. Vi regner med, at du har første arbejdsdag i midten af oktober.

Hvad vi søger

Du har interesse indenfor pædagogik, formidling, arkitektur, kunst og/eller design

Du er fiks på hænderne og kan lære fra dig

Du brænder for at formidle til børn i alle aldre

Du har et naturligt engagement, der smitter af på børnenes møde med dig

Du er sproglig stærk på både dansk og engelsk – især mundtligt

Du er imødekommende af sind, og har et stort servicegen

Du har evt. erfaring fra andre oplevelsesdestinationer, undervisning eller øvrige servicefag

Du udviser ro og overblik

Du har gode samarbejdsevner

Hvad vi tilbyder

Et job fyldt med masser af berigende oplevelser med videbegærlige børn og unge

Mulighed for at bruge din viden aktivt og blive en dygtig formidler

Redskaber til formidling af arkitektur og byens udvikling

Ansvar og medindflydelse på DACs totaloplevelse med afsæt i mødet med børnefamilierne og resten af husets gæster som vært i udstillingerne og som vært i familieværksted Educatorium

Mulighed for at deltage i DACs events og oplevelser

Et inspirerende og levende arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger

En arbejdsplads hvor vi har noget på hjerte, og hvor vi formidler betydningen af arkitektur og design i vores hverdag

Sådan søger du

Har du spørgsmål til stillingen som guide & vært, kan du kontakte Simone Bjerregaard Sørensen på mail: sbs@dac.dk eller ringe på tlf.: 61 41 00 51 Ansøgning og CV sendes til job@dac.dk. Emnefelt: Værkstedsvært / udstillingsvært. Ansøgningsfrist er Onsdag den 27. september kl. 12.

Om Dansk Arkitektur Center

Dansk Arkitektur Center er en international oplevelsesdestination, der gennem udstillinger, ture, debatter og workshops formidler, hvordan arkitektur og design skaber rammerne for vores liv.