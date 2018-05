Velkommen Hjem i Minecraft

– Et undervisningsforløb om fremtidens bolig

I Danmark findes der over 37 forskellige familiesammensætninger. Nogle hjem består af seks personer den ene uge og to den næste. Hvordan påvirker det den måde vi indretter vores boliger på? Og hvilken betydning har det for den måde vi designer vores boliger til fremtiden på? I forbindelse med Dansk Arkitektur Centers åbningsudstilling Welcome Homekan 5. til 8. klasser nu forhåndsbooke undervisningsforløbet Velkommen Hjem i Minecraft.

I undervisningsforløbet er dine elever arkitekter og skabere af fremtidens hjem i den fiktive by Blokby i Minecraft. Eleverne skal arbejde med familieformer, funktionalitet og fællesskab, og de skal benytte sig af redskaber som idégenerering og designprocesser. Som en del af et gruppearbejde skal de skabe konkrete multifunktionelle løsninger til fremtidens hjem. Eleverne skal arbejde kreativt og løsningsorienteret, tegne skitser af deres bolig og derefter bygge den digitalt i Minecraft.

Velkommen hjem i Minecraft tager afsæt i en højaktuel problemstilling omkring udviklingen og indretningen af fremtidens boliger. Opgaven for dine elever bliver at samarbejde om at udvikle og optimere en bolig til en specifik familiekonstellation og med afsæt i en autentisk case.

Eleverne skal diskutere og reflektere over, hvad brugerbehov og funktionalitet betyder for netop ”deres” familie, og de skal udvikle løsninger med afsæt i egne erfaringer. Eleverne skal afdække de forskellige målgruppers behov, og tænke i løsninger, som er fleksible i forhold til familiernes sammensætning. Løsningerne skal desuden understøtte nye fællesskaber på tværs af familierne.

Under forløbet arbejder vi med

Beskrivelser af boliger hentet fra litteraturens verden f.eks. Mogens Klitgaard: Der sidder en mand i en sporvogn, Klaus Rifbjergs: Livet i badeværelsetog Bjarne Reuter: Zappa

Boliger, funktionalitet og fællesskab samt boligens betydning for vores hverdagsliv og trivsel

Eksempler på forskellige familiers konstellationer og boligformer

Eksempler på hvilke løsninger, som kan skabe afsæt for fællesskaber

Designproces, skitsering, feedback, justering, produktion og præsentation af løsninger til fremtidens bolig

Materialer til forberedelse og før-arbejde

Fra fredag d. 18. maj kan lærervejledning og materiale til forberedelse af eleverne downloades her.