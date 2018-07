Vi søger nye guider

Vi kan tilbyde

• et fagligt relevant studiejob

• opbygning af stor viden om byens udvikling og ny arkitektur

• tilknytning til et nyt og levende hus og mulighed for at deltage i DACs arrangementer

• et inspirerende miljø med gode kollegaer

• nye udfordringer, hvor du via jobbet som guide naturligt får opbygget et netværk

Vi forventer at du