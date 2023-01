Vildrosen rækkehus

Måske kan du stadig huske dengang Ritt Bjerregaard lovede billige boliger? Vildrosen var det første (og eneste!) forsøg på at bygge nye boliger, som alle kunne betale. Til Open House kan du besøge DAC’s udstillingsarkitekt, der bor i et af rækkehusene tegnet af ONV.

I Københavns Sydhavn, tæt på det hyggelige Karens Minde, ligger der en klynge af rækkehuse, som stadig går under tilnavnet ’Ritts billige boliger’.

5.000 boliger til 5.000 kr.

Vildrosen, som de i alt 38 andelsrækkehuse officielt hedder, var et forsøg på at bygge boliger, der kunne modvirke de stigende boligpriser i København. Ritt Bjerregaard gik som overborgmester i København til valg på at bygge 5.000 boliger til 5.000 kr. om måneden, for at alle skulle få råd til bo i byen. Det viste sig dog at være sværere end først antaget. Af de 38 rækkehuse i Vildrosen er det 12 af dem, som er de særligt billige boliger.

85 gennemtænkte kvadratmeter

Alle rækkehusene er på 85 kvm, har en for- og baghave og er indrettet, så en familie med to børn kan bo der. Tegnestuen ONV har skabt rækkehusene som såkaldte modulboliger. Det betyder at produktionsprisen kan holdes nede. Fleksibilitet og masser af lys har været vigtigt i designet af boligerne. Vildrosen er en andelsforening, og her er opstået et stærkt fællesskab med fester, middage m.m.

I et af rækkehusene bor Maya, der er udstillingsarkitekt i Dansk Arkitektur Center med sin familie. Maya arbejder til dagligt med at skabe de udstillinger, du kan opleve i DAC. Til Open House åbner hun dørene til sit hjem i Vildrosen. Kom og oplev Ritts billige boliger, der blev til flotte, arkitekttegnede rækkehuse.