Welcome-vært i DAC

DAC flytter i maj måned 2018 ind i helt nye og meget større rammer med en super beliggenhed i den spektakulære BLOX-bygning i hjertet af København. Målsætningen for DAC er at skabe en markant oplevelsesdestination for arkitektur, design og bykultur, der tiltrækker et betydeligt antal besøgende hvert eneste år. Vi skal derfor give alle vores gæster en god oplevelse og få dem til at føle sig velkomne i hele huset. Her har vi brug for din hjælp.

Bliv en del af DAC’s Welcome-team

Bliv en del af Welcome-teamet, hvor du har ansvaret for at give en positiv og effektiv gæsteoplevelse for både nationale og internationale gæster. Vi tilbyder et job i en sund og tempofyldt kultur med masser af publikumskontakt og fantastiske kolleger.

I Welcome løser vi vores mange opgaver på en måde, der understøtter DACs målsætninger om positive gæsteoplevelser og høj tilfredshed. Opgaverne er mangeartede og rummer bl.a. modtagelse af alle private gæster og konferencegæster, kø- og kundehåndtering, billetsalg, billettjek samt varetagelse af kundehenvendelser. Derudover skal du være opdateret om husets udstillinger og arrangementer, så du kan rådgive og informere gæsterne.

Som Welcome-vært er dine vigtigste opgaver at servicere husets mange gæster med en nærværende og positiv kundeservice samtidig med, at du kan sikre en hurtig og effektiv køhåndtering. Vores værtskab og dagligdag bygger på forskellige servicekrav, som bl.a. omhandler;

Varm goddag – og farvelhilsen

Smilende og hjælpsom

Vores adfærd er positiv

Vi leverer hver gang

Hvem er du?

Vi forventer, at du har erfaring fra servicefaget og kan kommunikere med forskellige typer mennesker på et professionelt niveau. Du er gæsternes første og sidste indtryk af DAC og skal derfor have en positiv attitude fra start til slut. Du er derfor en udadvendt, serviceminded og initiativrig teamplayer, som trives med salg og direkte kundekontakt. Det vil være en fordel, hvis du har en interesse for design, arkitektur, byggeri eller byudvikling. Da der vil være mange turister og internationale besøgende er det nødvendigt, at du taler engelsk. Du skal kunne arbejde i både hverdage og weekender.

Sådan søger du stillingen

Lyder stillingen som noget for dig? Så send os en ansøgning og dit CV hurtigst muligt. Stillingerne ønskes besat senest 1. maj 2018. Vi søger både fuldtidsmedarbejdere (37 timer) og assistancer. Send ansøgning og CV til Kamilla Borg Dam. Vi glæder os til at høre fra dig!