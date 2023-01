Wesselsgadekarréen

Små hemmelige kroge og en stor rund plads med fontæne – gårdhaven i Wesselsgade har lidt af det hele, og indbyder til, at man går på opdagelse i den. Til Open House kan du lære den at kende – og komme tilbage en anden gang, for her er porten ikke låst.

Inden du når ned til Søerne på Nørrebro ligger Wesselsgade. Her har du mulighed for at opleve en af Københavns store åbne gårdhaver. Man skal dog nok være inkarneret københavner for at kende til den – men til Open House kan du finde vej derhen!

Næsten så stor som en park

I løbet af 1980´erne blev indre Nørrebro saneret. Store dele af Wesselsgadekarréens baghuse blev i den forbindelse ryddet, og nogle af bygningerne rundt om blev revet ned og erstattet af nye beboelsesejendomme eller helt fjernet. Resultatet i dag er et stort og rummeligt gårdanlæg, der næsten kan føles som en park. Gårdens størrelse skaber gode vækstbetingelser for mange forskellige slags planter. Her er både store træer og frodig buskbeplantning.

Den runde plads omkranset af træer

I den ene del af gårdhaven er der en rund plads omkranset af formklippede træer. Det føles næsten som et gammeldags tingsted, hvor man mødes og tager beslutninger. Bygningerne rundt om gården har mange indhak og fremspring, hvilket skaber både huller og intime hjørner til at kunne trække sig tilbage. Mod Wesselsgade er nogle af bygningerne revet ned og erstattet af en bemandet legeplads, som er integreret i gården.

Gården er designet af landskabsarkitekt Lone Van Deurs, som også står bag to andre gårdhaver på Nørrebro i Bangertsgade og Københavnerkarreén, som du kan opleve til Open House. Kom og få et kig ind i nogle de fantastiske gårdhaver, der gemmer sig bag byens bygninger.