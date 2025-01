Skal vi lege arkitektur? Kom og bliv små arkitekter for en dag, mens vi leger med arkitektur på en byvandring tæt på DAC!

Tag børnene med på en legende og sanselig gåtur i området omkring Dansk Arkitektur Center. Sammen med en DAC-underviser udforsker I byens former, farver, størrelser og materialer – alt sammen i øjenhøjde med børnene. I forløbet Små arkitekter på tur bliver I arkitekter for en dag, hvor børnene bruger deres sanser og nysgerrighed til at opdage arkitekturen omkring jer.

Med bogen Arkitekten og den gule kat som jeres guide måler I bygninger med egne kroppe, mærker på forskellige materialer, finder geometriske former og undersøger, hvordan farver skaber stemning og præger byens rum.

Byvandringen er både lærerig og fuld af leg – en sanselig oplevelse, der bringer arkitekturen helt tæt på børnene.