Skal vi lege arkitektur? Bliv små arkitekter for en dag og byg huse i DAC

Tag børnene med til sjov og kreativ byggeleg i Dansk Arkitektur Center. Sammen med en DAC-underviser undersøger I arkitekturens former, farver og størrelser – alt sammen i øjenhøjde med børnene. I forløbet Små arkitekter bygger huse bliver I arkitekter for en dag, hvor børnene bruger deres sanser og nysgerrighed til at opdage arkitekturen omkring jer.

Med bogen Arkitekten og den gule kat som jeres guide leger I med farver og finder geometriske former i DAC, inden I selv får værktøj i hænderne og bygger store og små kreative huse. Forløbet afsluttes med en miniudstilling, hvor børnene viser deres huse frem.

Byggelegen i DAC er både lærerig og fuld af leg – en sanselig oplevelse, der bringer arkitekturen helt tæt på børnene.