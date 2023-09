Er det en aftenjulefrokost I ønsker, er det DAC Café, I skal vælge. Beliggende på toppen af BLOX med skøn udsigt, er den perfekte ramme for selskaber op til 90 personer, og kan være eksklusivt jeres fra kl. 18.00 (undtagen torsdag) til 22.00.

Vi tilbyder indbydende buffet og smuk scenografi. Øl, vin og vand er inkluderet hele aftenen, hvis I ønsker cocktails, kan vi også arrangere det.

Kuvertpris DKK 995 inkl. moms.

Tilbydes fra 40 – 90 personer alle dage undtagen torsdage (hvor vi har længe åbent for publikum).

DAC Café



Arrangementet starter kl. 18.00 til kl. 22.00

Der er plads til minimum 40 og maksimum 90 personer ved caféens borde

Opdækning og dekoration

Hyggelig lyssætning, der giver den rette feststemning

Enkel dekoration og hyggelig bordbelysning

Din aftenjulefrokost indeholder

Velkomstbobler

Julebuffet inkl. Vegetarisk alternativ*

Mandelgave

Buffeten placeres i Café

Husets vin/flaske øl/sodavand frem til kl. 21.45

Isvand på bordene

Te/Kaffe

Lokaleleje

*Julebuffet med dejlig julemad lavet med kærlighed og omtanke. Vores køkkenchef giver et twistet bud på julens klassikere fra buffet – og med respekt for, at noget ’må vi bare have’. (Ris á la mande). Der er altid et vegetarisk alternativ.

Mulighed for tilkøb af cocktailbar.

Værditilbud til alle gæster

Fribillet til fremtidigt besøg

Parkeringsvoucher til BLOX med 25% rabat

Alle priser er 2023-priser og inkl. moms

Vi glæder os til at byde jer velkommen.

Kontakt os på meeting@dac.dk, hvis du ønsker at holde din næste fest ved os.