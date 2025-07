Børn og familier

So Danish!

Danmarks nationale galleri for dansk arkitektur

Oplev Dansk Arkitektur Centers nationale galleri for dansk arkitektur. Udstillingen udfolder historien om dansk arkitektur fra Vikingetiden til i dag og giver dig mulighed for at rejse ind i arkitekturen og forstå, hvor helt central den er for vores demokratiske samfund.

