Lyt med, når Dansk Arkitektur Center i podcastserien ’Byen forfra’ diskuterer, hvordan vi bygger, bor og lever. Vi inviterer vidende og veltalende gæster, og stiller nogle af de spørgsmål, der ikke altid er klare svar til, men som har betydning for os alle.

Kan man bygge sig til boliger, der til at betale, og som ikke samtidig ødelægger klimaet? Gør sociale medier byudviklingen mere demokratisk eller måske det stik modsatte? Og hvad sker der egentlig, hvis man lukker en landsby eller åbner et storcenter?

Podcasten ‘Byen forfra’ bliver optaget til vores live-arrangement MorgenDAC, der er for de morgenfriske i Dansk Arkitektur Center og forskellige steder i landet. Her tager vi de mest debatterede emner forfra for at forstå både det svære og det vigtige, når byer udvikles, og vores omgivelser forandrer sig. Det er relevant for dig uanset, om du arbejder med by og arkitektur eller ej, og her kan du blive klædt på til at snakke med om alle de emner, der betyder noget for dig og din by.

Anne Katrine Harders og Lars Fjendbo Møller er faste værter. Anne Katrine er civilingeniør og ph.d. i bæredygtig byudvikling, og Lars er geograf og optaget af alt det mellem husene.

Lyt med der, hvor du plejer at finde dine podcasts – der ligger allerede masser af afsnit og venter!