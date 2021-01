Fang din by – skolekonkurrence

Skal din klasse vinde årets store fotokonkurrence?

Dansk Arkitektur Center udskriver i 2021 for 6. år i træk den landsdækkende fotokonkurrence Fang din by.

Vil du arbejde med fotografi og arkitektur med din klasse? Tilmeld dig her og få tilsendt et miniforløb, hvor dine elever skal arbejde med arkitektur og byrum i lokalområdet og skabe historiefortælling gennem fotomediet.

Tilmeld dig her



Vigtige datoer

8. februar 2021: Du modtager undervisningsmaterialet i din indbakke.

4. marts 2021: Konkurrencen skydes i gang.

4. maj 2021: Sidste frist for indsendelse af billeder til fotokonkurrencen.

ultimo maj 2021: Vinderklassen får besked.

4. juni 2021: Udstillingsåbning med udvalgte fotos på Bryghuspladsen i København samt kåring af vinder.

4. juni – 7. oktober 2021: Udstillingsperiode – både fysisk på Bryghuspladsen i København og digitalt på biblioteker rundt om i landet.

Derfor skal du deltage i Fang din by

Selfies, Instagram og Snapchat – at tage fotos med mobilen er en del af mange unges hverdag. I Fang din by får eleverne mulighed for at udtrykke sig gennem et medie, som de allerede er aktive brugere af. Det motiverer til at arbejde med centrale dele af danskfaget samt fagene billedkunst og design og arkitektur.

Hvor lang tid skal du sætte af?

Under konkurrenceperioden arbejder eleverne med forskellige opgaver i undervisningsmaterialet og med at tage billeder, som indsendes til konkurrencen via mail. Undervisningsmaterialet fylder ca. 4 lektioner, og fotos til selve konkurrencen er ’hjemmearbejde’. Så selvom du måske har lagt din årsplan, er der mulighed for nemt at flette forløbet ind i undervisningen, da det er et relativt kort forløb.

Hvad vinder man?

En professionel jury udvælger det foto, der har den bedste fortolkning af temaet.

1. præmien:

– En tur i Tivoli eller Tivoli Friheden for hele klassen (gratis entré og turbånd)

2. og 3. præmien:

– En goodiebag fra Dansk Arkitektur Center.