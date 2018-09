I undervisningsforløbet ’Ingeniørens innovative arbejdsproces’ gennemgår dine elever en innovations- og designproces med den målsætning at udvikle et konkret design.

DAC åbner d. 12. oktober 2018 udstillingen ’OVE – Ove Arup and the Philosophy of Total Design’ og stiller her skarpt på den verdensberømte danske ingeniør, hans banebrydende designfilosofi og de nye og vilde teknologier, som virksomheden Arup arbejder med i dag. I udstillingen kan hele klassen bl.a. se verdens første bioreaktive facade skabt af algevækst.

Udstillingen præsenterer 100 års udvikling af ingeniørarbejde og arkitektur fra 1920’erne til i dag via prototyper, lydinstallationer, modeller, film og interaktive installationer.

Udstillingen er åben fra d. 12. oktober 2018 til d. 17. februar 2019. Læs mere om udstillingen her (LINK)

Formål

Ove Arup kaldte sin filosofi ”total design”, fordi han mente, at helstøbt arkitektur opstår, når teknik, formgivning og æstetik smelter sammen. Formålet med forløbet er at give eleverne indsigt i ingeniørens arbejde, redskaber og designproces.I vil blive præsenteret for inspirerende eksempler på ingeniørarbejde i DACs udstilling. Derefter vil hele klassen gennem et workshopformat blive stillet en designudfordring med en målsætning om at udvikle et konkret design. Eleverne vil gennemgå en række idégenereringsprocesser og arbejde med styrket kreativitet og innovativ tænkning.