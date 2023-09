Julefester

Hold din julefest i spektakulære rammer centralt i det juleklædte København tæt på Metro Rådhuspladsen.

Hos DAC i BLOX får du unik udsigt til julestemningen i både by og havn og dejlig julemad lavet med kærlighed og omtanke. Vores køkkenchef giver et twistet bud på julens klassikere fra buffet – og med respekt for, at noget ’må vi bare have’. (Ris á la mande)

Jeres arrangement kan kombineres med en introduktion og omvisning i vores aktuelle udstillinger inden festen starter.

Din fest inkluderer

Velkomstbobler

Julebuffet

Mandelgave

Vin, øl, vand under middagen

Fri bar med øl, vand og vin efter middagen

Lokaleleje

Festlig opdækning

Diskokugle

Mulighed for tilkøb af cocktailbar og PA-system til DJ

Du kan holde din fest i vores store smukke Sal med plads til 105 personer eller i DAC Café på toppen af BLOX for op til 90 personer. Du har rammen eksklusivt fra kl. 18.00. (Alle dage undtagen torsdag, hvor vi har åbent for publikum til kl. 21.00).

Kuvertpris fra DKK 1.250 inkl. moms.

Tilbydes fra 40 – 105 personer

Alle priser er 2023-priser og inkl. moms

Vi glæder os til at byde jer velkommen