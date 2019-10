Kommunikationspraktikant til DAC

Ønsker du at være med til at fremme bæredygtig arkitektur, byggeri og byudvikling? Bliv en del af Dansk Arkitektur Center i BLOX! Vi søger lige nu en praktikant til kommunikationsarbejde med fokus på bæredygtighed i den danske byggebranche.





DAC søger en praktikant med interesse for arkitektur, byudvikling, eventproduktion, kommunikation og facilitering, med primær tilknytning til innovationsprojektet Sustainable Build. Som praktikant hos DAC bliver du en del af et bredt fagligt team, der laver projekter og events rettet mod den faglige målgruppe inden for det byggede miljø.

Dine primære arbejdsopgaver kommer til at ligge inde for kommunikation hvor

du blandt andet kommer til at sidde med tekstopgaver til hjemmeside, nyhedsbrev og SoMe samt redigering og opdatering af hjemmeside. Desuden

vil du deltage på planlægningen og afviklingen af større events. Der vil også

være rig mulighed for andre typer af arbejdsopgaver, alt afhængigt af din faglige profil og interesse.



Som praktikant på DAC får du

Masser af ansvar og indflydelse

Erfaring med arbejdsprocesser i et innovationsprojekt

Erfaring med stakeholder management og event afvikling

Indsigt i byggeriets værdikæde og aktuelle temaer

En hverdag i BLOX og et bredt netværk i branchen

Samt en masse søde kollegaer.





Vi forventer at du