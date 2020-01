Vært til Dansk Arkitektur Center

En god oplevelse starter med en god modtagelse

Dansk Arkitektur Center er centralt beliggende i bygningen BLOX ved Langebro. Vores mål er at skabe en markant oplevelsesdestination, der tiltrækker et betydeligt antal gæster hvert år. En attraktion for alle danskere, internationale turister, private og fagfolk, der kommer for at se udstillinger, deltage i konferencer, møder eller events eller spise en god frokost. Man siger, at ”first impressions last”, og derfor er det så vigtigt, at velkomstcenteret, som vi kalder for Welcome, i Dansk Arkitektur Center kan håndtere alle situationer med ro, overblik og et højt serviceniveau. Welcomes opgaver er mangeartede og rummer blandt andet kø-håndtering, billetsalg og -tjek samt henvendelser fra og modtagelse af alle gæster både de fysiske, telefoniske og digitale.

Du indgår i et lille team med fokus på at løse de daglige opgaver på en måde, der understøtter DACs målsætninger om høj gæstetilfredshed og gode gæsteoplevelser. Welcome har mange berøringsflader og et tæt samarbejde med resten af kollegerne i Dansk Arkitektur Center og de øvrige virksomheder i bygningen BLOX.

Stillingen som vært i Welcome refererer til lederen af velkomstcentret og Dansk Arkitektur Centers Design Shop, som man som vært også bliver del af, da teamet i Welcome og teamet i shoppen hjælper og afløser hinanden, når der er behov for det.

Du har erfaring fra servicefagene

Din erfaring kommer fx fra andre oplevelsesdestinationer som museer eller forlystelsesparker eller fra restaurations-, konference- eller detailverdenen. Det vigtigste er, at du brænder for service og er god til at danne overblik over og bevare fatningen i alle situationer – også når der er pres på.

Din personlighed

Du er udadvendt, serviceminded og god til at tale med folk – og med dit gode overblik, positive holdning og din evne til at bevare roen i pressede situationer, er du også en god teamplayer. Da Dansk Arkitektur Center har mange turister og internationale besøgende i det hele taget, er det nødvendigt, at du taler og skriver flydende engelsk. Kan du andre fremmedsprog er det selvfølgelig også godt.

Som vært i Dansk Arkitektur Centers velkomstcenter er du med til at skabe gode oplevelser i en ny og helt unik destination i København sammen med dygtige og engagerede kolleger, der alle sammen arbejder for det mål at give vores gæster den bedste oplevelse.

Sådan søger du stillingen

Send din ansøgning og CV til job@dac.dk– med reference: WELCOME VÆRT. Ansøgningsfrist 28. januar, 2020.