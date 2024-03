Visioner for ny arkitekturpolitik: Attraktive Livsrammer for Fremtiden

Hvordan kan vi få endnu mere værdi ud af de bygninger, der står tomme hen rundt omkring i landet? Skal vi i fremtiden vænne os til at bo på meget mindre plads? Og kan man både få velfungerende byer og samtidig skabe mere natur, der kan styrke biodiversiteten? Fire tegnestuer kommer med deres bud på fremtidens bæredygtige boliger, byer og landskaber.

Det er ikke nogen nyhed, at vi lever i en brydningstid med mange og store udfordringer. Klimakrisen tvinger byggebranchen, der i dag står for næsten en tredjedel af den samlede danske CO2-udledning, til at tænke i nye baner. Samtidig betyder hensynet til planeten og dens mennesker, biodiversitet og ressourcer, at vi måske skal vænne os til at indrette os på helt andre måder i fremtiden. Men hvordan ser denne fremtid ud? Og hvad skal der til, hvis arkitekturen skal bidrage til den bæredygtige udvikling?

Det undersøger de fire danske tegnestuer Atelier for Byers Rum, Hahn Lavsen, OS Arkitekter og DETBLÅ i projektet Attraktive Livsrammer for Fremtiden. De er inviteret til at vise, hvordan arkitekturen kan være med til at løse nogle af tidens store udfordringer. Konkret vil hver af de fire tegnestuer udvikle et fremtidsscenarie, der sætter billeder på, hvordan danske boliger, byer og landskaber kan se ud i år 2050, hvis vi træffer nytænkende og modige beslutninger for fremtidens arkitektur.

Projektet er iværksat af ekspertgruppen for national arkitekturpolitik, der er nedsat af kulturminister Jakob Engel-Schmidt for at give deres anbefalinger til, hvordan en kommende arkitekturpolitik kan se ud. De fire tegnestuers visioner vil fungere som inspiration for ekspertgruppens endelige anbefalinger.

De færdige visioner lanceres august 2024. Projektet skabes i samarbejde med Dansk Arkitektur Center.