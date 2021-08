Arkitekturen spiller en vigtig rolle, når byerne møder naturen. Mødet mellem arkitektur og natur kan nemlig være med til at gøre vores byer mere bæredygtige ved blandt andet at skabe bedre betingelser for en mere mangfoldig biodiversitet. Men natur i byen kan også skabe rammerne om et liv med sundhed og bevægelse, og endda være afsæt for de mere stille og sansende naturoplevelser. Alt det har vi i Dansk Arkitektur Center gode eksempler på – lige ude for døren.

Besøg os på Arkitekturens Dag og tag med på en hyggelig bynatur-skattejagt, for at blive klogere på den magi der opstår når natur og arkitektur mødes. Skattejagten starter i DAC og går derefter ud i byen med tre stops. Her møder eleverne DACs undervisere der deler spændende og sjove historier om naturen i arkitekturen. Turen slutter af med en lille gave til hver elev.

Turen starter med 30 minutters interval fra klokken 10:00-12:30 i Welcome i Dansk Arkitektur Center.