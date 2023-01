Har du nogensinde været hjemme hos en ambassadør? Til Open House får du chancen for at besøge Charlotte Wrangberg, Sveriges ambassadør i Danmark. Kom med ind i den historiske bygning på Sankt Annæ Plads, som er fyldt med cremen af svensk design og har været residens for svenske ambassadører i over 100 år.

Den svenske ambassadørs residens ligger på Sankt Annæ Plads midt i kvarteret Frederiksstaden. Bygningen er opført i 1750 og tegnet af arkitekt og hofbygmester Nicolai Eigtved, som også er arkitekten bag Frederiksstaden og Amalienborg.

I 1921 købte den svenske stat huset for at renovere og indrette det som ambassadørresidens. Bygningen rummer i dag både ambassadørens bolig og repræsentationslokaler. Sidstnævnte bruges som mødested for svenske politikere, kulturpersonligheder og erhvervsfolk.

Svensk design når det er bedst

Repræsentationslokalerne er indrettet med det fineste design, som Sverige kan fremvise. Bl.a. en del møbler fra Svensk Tenn, kendt for deres farverige mønstre skabt af grundlægger Estrid Ericsson og den østrigske arkitekt Josef Frank. Her er også et specialtegnet middagsbord fra Klaessons – en møbelvirksomhed, som har været med til at indrette mange svenske residenser, skoler, hospitaler m.m.

2. verdenskrig og flugten over Øresund

Under 2. verdenskrig flygtede over 8.000 danske jøder fra Danmark til Sverige under den tyske besættelse, og en del af dem søgte tilflugt på Den Svenske Ambassade. Her blev der efter sigende også holdt hemmelige møder med modstandsbevægelsen. I år er det 80 år siden, hvilket ambassaden kommer til at markere.

Gå ikke glip af muligheden for at besøge en lille bid af Sverige i København. Og hør om både den lange historie og den spændende fremtid.