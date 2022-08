Gåtur: Inderhavnen – på sporet af dansk arkitektur

Turen tager os forbi Københavns eneste højskole, videre til Christiansborg og Nationalbanken, hvorfra vi fortsætter Inderhavnen rundt.

Det danske samfund bygger på en høj grad af tillid, lighed, solidaritet, og menneskers mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber og tilgå viden. Det afspejles også i arkitekturen. På turen bliver vi kloge på højskolebevægelsen, velfærdssamfundet, designikoner, Københavns byudvikling, fattigfirserne, byrum, og de nyeste boligbyggerier. Alt det, der har gjort København til, hvad den er i dag.

På turen spoler vi tiden tilbage til dengang, hvor vores tipoldeforældre tog toget fra land til by for at prøve lykken i storbyen, og frem til København af i dag med Street Food, klimasikring og havnebade.

Tag med på sporet af dansk arkitektur.

Praktisk

Turens rute er på små 5 km.

Turen begynder og ender i Dansk Arkitektur Center

Vi mødes i DACs billetsalg/Welcome-område, hvor guiden vil stå klar.

Turen begynder præcis, så kom gerne min. 10 minutter før det aftalte tidspunkt

Guide på turen er DACs kvalificerede guider.

Turbilletten giver gratis adgang til DAC på dagen for turen, og 24 timer frem.

Det betyder, at du har rig mulighed for at komme tilbage også dagen efter og besøge DACs udstillinger og udforske DACs mange øvrige aktiviteter og tilbud, der ikke kræver en tillægsbillet. Hold øje med vejret, og medbring evt. paraply eller solhat. Vi gennemfører turen uanset vejret.

Fotokreditering: Daniel Rasmussen