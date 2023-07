En glaskuppel af organisk udtryk skal i løbet af efteråret inspirere besøgende til både fordybelse og fællesskab på anden vis.

På bryghuspladsen kan man fra august måned opleve Njord drivhuskuppel. Allerede efter første øjekast er man ikke i tvivl om, at Njord Drivhuskuppel er inspirerede af naturen. Et arkitektonisk drivhus skabt af sekskantede vinduer, som blandt andet skaber klare referencer til en bikube og et stykke gylden honning.

Det skulpturelle indslag skaber rammerne for et inkluderende rum, der opfordrer til ophold, ro og samvær. Glasfacaden gør kuplen til et inviterende sted, som samtidig lader naturen træde indenfor.

Fokus på klima

Drivhuset er lavet af materialer, som er udvalgt med stor omtanke for klimaet. Der er blandt andet lagt vægt på et cirkulært materialeforbrug med 100% genanvendt akryl og op til 70% genanvendt aluminium. Desuden er kuplen designet således, at man med simple værktøjer kan skille drivhuset ad og på den måde indgå i en cirkulær økonomi.

Og frygt ej, drivhuset er dokumenteret stormsikker og kan modstå selv det kraftigste snefald og storm.

Njord Drivhuskuppel tager udgangspunkt i FN’s verdensmål 3, 8, 11, 12 og 13.