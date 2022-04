Oplev med alle sanser i Dansk Arkitektur Center

Arkitektur er også for børn! Som Fritidsklub eller Juniorklub kan I booke et besøg i Dansk Arkitektur Center, hvor vi sætter alle sanser i spil. DACs unge værter guider klubben rundt i DAC og giver undervejs små øjenåbnere til, hvor stor en rolle arkitekturen spiller i vores hverdag.

Der vil være masser af oplevelser for alle sanser på jeres besøg i DAC: Tør I prøve Københavns hurtigste og vildeste kunstinstallation? Udfordr jeres sanser med en 40 meter lang rutsjetur hele fire etager ned – og fortsæt herefter i DACs vilde VR-installation, hvor I går planken ud fra et højhus.

Vi dykker også ned i DACs aktuelle udstilling og ser nærmere på de cases, der er særligt interessante for børn.

Turen rundt i DAC fortsætter ind i DACs Educatorium, hvor I kan se, mærke og lytte til arkitekturen. Her prøver I selv kræfter med at bygge og designe, når DACs vært giver en enkelt og sjov byggeopgave, som klubben i grupper konkurrerer om at løse.

Et besøg i DAC er for alle, der vil have en sjov oplevelse med arkitektur.