ArkitekTUR i børnehaven

Demokratisk dannelse

Projektets mål er at uddanne daginstitutionernes pædagogerne til at tilrettelægge og facilitere arkitektur-ture i lokalområdet for sammen med deres børnegrupper at gå på opdagelse i deres nærmiljø. Her skal blikket skærpes på de fysiske rammer, og oplevelserne skal skabe grobund for en sproglig udvikling og et sanseligt møde med det byggede miljø.