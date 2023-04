Blandet by – Almen bolig

En almen bolig er en lejebolig, der ejes af en boligforening eller et boligselskab. Denne type bolig kan kun opføres og lejes med støtte fra det offentlige. De almene boliger skal sikre, at mennesker uden en høj indkomst også har mulighed for at bo i byen. I dag udgør de almene boliger 20% af boligmassen i København. Kommunen har ret til at kræve, at 25% af alt nybyggeri skal være alment. Men kommunen ønsker endnu mere ambitiøse mål og aftaler. Det gælder for eksempel for Nordhavn, hvor 40% af boligerne i de ikke-planlagte områder skal være almene.