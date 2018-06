Formål



Hvordan kan man skabe et nyt byrum, der giver plads til fællesskab og inviterer til aktivitet på tværs af generationer? Formålet med undervisningsforløbet Fællesskab din by er ataktivere elevernes personlige og lokale kendskab til deres by og dens uderum. Eleverne udvælger og arbejder med et autentisk, konkret sted i lokalområdet, som de gentænker og kommer med løsningsforslag til. Eleverne gennemgår en designproces, hvor de foretager opmålinger, byrumsanalyser og skitsering. Sammen med underviseren fra DAC& Learning skaber eleverne derefter løsningsforslag til det udvalgte sted og tegner deres løsninger digitalt i tegneprogrammet Tinkercad. Afslutningsvis fremlægger eleverne deres løsninger i en præsentationsrunde, som danner afsæt for videre diskussion.

Forløbet giver eleverne indsigt i arkitekturens virkemidler samt i arkitekters arbejde med problemløsning, idegenerering og skitsering. Undervisningsforløbet har desuden til formål at skitsere og forklare deres idéer visuelt inden for opgaveoplægget, at få hands-on erfaring med arkitektens forskellige arbejdsmetoder og få en styrket forståelse og kendskab til deres by.