HOFOR: Kløvermarken Gasværk

Hvordan ser et gasværk ud? Og hvordan fungerer det? Det kan du få svar på til Open House, hvor du kan opleve Kløvermarken Gasværk, der med stor sandsynlighed producerer bygas til dit gaskomfur.

De karakteristiske bygninger er ikke til at tage fejl af. Med sine ellipseformede sider og de farverige midterpartier vækker Kløvermarken Gasværk genkendelse hos dem, der har passeret Gottlieb Paludan Architects’ bygninger på Christianshavn. Men hvordan ser et gasværk ud indefra? Og hvordan fungerer det? Det kan du få svar på, hvis du besøger Kløvermarken Gasværk til Open House.

Københavns største gasværk

I mere end 160 år har der været bygas i de københavnske rør. Det er længere tid, end byen har haft både rindende vand, strøm og fjernvarme. Og der er sket meget, siden de første gaslamper blev tændt. I dag er Kløvermarken Gasværk det største af HOFORs i alt fire gasværker og to biogasanlæg. Her produceres op til 20.000 kubikmeter bygas i timen, der bliver sendt ud til alt fra store, tekniske anlæg til dit gaskomfur derhjemme.

Bygas er en blanding af biogas, naturgas og ren luft. Og HOFOR producerer biogas ved at igangsætte en forrådnelsesproces af slammet i vores spildevand. Så når du vasker op eller går på toilettet, bidrager du til produktionen af bæredygtig bygas.

Se gasværkets maskinrum

Går du med lidt af en industri-romantiker i maven, kan du nu få muligheden for at komme helt ind i gasværkets maskinrum, når Open House slår dørene op og inviterer inden for i de karakteristiske bygninger på Christianshavn. Her kan du på første hånd få lov til at snuse til det højteknologiske arbejde og blive klogere på, hvor vores gas kommer fra, og hvordan den produceres.