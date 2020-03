På omvisningen rundt i DAC i BLOX kommer du bag facaden på et af Københavns meget omdiskuterede bygninger ved havnefronten. Du får indblik i de mange funktioner som BLOX huser, du hører om selve byggeriet af BLOX, og du får fortællingen om, hvorfor det var så vigtigt for arkitekten, at der ligger et fitnesscenter i bygningen og lejligheder på toppen.

Ligesom al arkitektur, er BLOX åbent døgnet rundt. Det er bl.a. en af grundene til de mange funktioner, der er placeret rundt i bygningens klodser. Arkitekturen der omgiver os, lukker aldrig ned, men omgiver os 24/7. Vi kan ikke ikke-forholde os til arkitektur, da vi er i det konstant.

Derfor er vi i Dansk Arkitektur Center også så glade for at bo i netop BLOX, da BLOX har alt det i sig, som en god diskussion kræver og som gør, at vi netop forholder os.

På turen rundt i DAC i BLOX vil vi fortælle om materialerne, bygningens form, de mange funktioner, om arkitekten bag, og om hvordan det tilbage i midt 00’erne blev besluttet, at der skulle bygges på grunden.

BLOX er ikke kun en bygning, men et byudviklingsprojekt. BLOX rummer, udover Dansk Arkitektur Center, boliger, café, P-anlæg, kontorer og et fitnesscenter, også en bro til Christianshavn, en underjordisk passage der forbinder havn med by og en trafikregulering i den sidestødende Vester Voldgade.

Et gigantisk projekt med stort potentiale og med mulighed for at forholde sig til sin by.

Lige meget om I er et fødselsdagsselskab, en familieudflugt eller et firmaarrangement, så kan en omvisning i bygningen BLOX bidrage til gode diskussioner om byen og arkitekturen, og til en forståelse for, hvad der skal til for at bygge by. BLOX er en by i byen.



Det praktiske:

Mødested: I Dansk Arkitektur Center, Bryghuspladsen 10, 1473 København K, i Passagen ved DACs reception

Omvisningen begynder præcis, så kom gerne min. 10 minutter før det aftalte tidspunkt

Varighed: 60 minutter

Guide på turen er en af DACs øvede guider

Efter turen er der rig mulighed for at gå rundt i DAC og i de aktuelle udstillinger på egen hånd indenfor DACs normale åbningstider.

Omvisningen i BLOX tager dig alene rundt til DACs arealer

Hvis du kunne tænke dig at kombinere omvisningen med et besøg i DACs Café, så husk at reservere bord [Café]

Pris:

3.600,- kr. inkl. moms for op til 20 personer. Tag op til 5 ekstra personer med for 180 DKK pr. pers.

Prisen inkluderer adgang til DAC for deltagerne på omvisningen.

Særlige rabatter til rejsearrangører og universiteter.

Det oplever du undervejs: