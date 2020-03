Københavns Havn er københavnerhistorie, når det er bedst. Havnen er omdrejningspunktet for en stor del af den udvikling som hele byen har nydt godt af de seneste 30 år.

At få den historie fortalt fra vandsiden er en helt særlig oplevelse.

I 1980 springer Sojakagen i luften. Sojakagen (Dansk Sojakagefabrik) var den silo, der i dag rummer de eksklusive lejligheder Gemini Residence. Og sådan folder historien sig ud – mod nord og mod syd.

Der er næsten ikke et sted i havnen som ikke rummer en transformation, en nyskabelse, en gendannelse eller en bevaring, der udspringer af de seneste 30 års udvikling.

Københavns Havn strækker sig over 42 km havnekaj – 42 kilometer med boliger, kulturinstitutioner, caféer, cykelstier, kontorbyggerier, havnebade, scener og promenadedæk. Københavns Havn er byens nye blå park.

En times guidet havnetur kan gå mod nord til Nordhavn

At tage mod nord i Københavns Havn er et møde med havnens nyeste udvikling. På vej mod Nordhavn fortælles om udviklingen af Inderhavnen, der var første trin i udviklingen af havnen. Vi hører om de mange nye kulturinstitutioner, nye broer og om planerne for papirøen. Helt mod nord får man et fantastisk kig ind mod de 200 hektar land, der udgør Nordhavn, Københavns mest bæredygtige bydel, der skal udvikles over de kommende 40 år. Her samles alle de gode erfaringer som byen har høstet siden 1980’erne.

Det oplever du undervejs:

BLOX

Krøyers Plads

Amager Bakke

Operaen

Skuespilhuset

Papirøen

Refshaleøen

Nordhavn

Ofelia Plads

En times guidet havnetur kan gå mod syd til Sydhavn

At tage mod syd er også at få indblik i, hvor den virkelige havneindustri havde sit udspring. Det var her de store lastede skibe lagde til kaj, det var her kviksølvet havde kronede dage, og det var her teglen blev udvundet og senere betonen blandet. Det var også her den første nyere udvikling fandt sted. Havnebadet ved Islands Brygge fra 2003 har fået kultstatus, Bryggebroen var den første nye bro i 50 år, da den blev etableret i 2005 og de mangefarvede facader i Sluseholmen var et frisk pust fra Holland. Siden er udviklingen braget afsted med omdannelsen af eksisterende siloer, flere kanaler er blevet gravet ud og endnu flere broer etableret for at samle havnen.

Det oplever du undervejs:

BLOX

Kalvebod Brygge

Havneholmen

Enghave Brygge

Teglholmen

Metropolis

Sluseholmen

Nokken

Islands Brygge

Det praktiske

Mødested: Ved Strömmas stop i Frederiksholms Kanal, nord for BLOX (medmindre andet aftales)

Turen ender: Ved Strömmas stop i Frederiksholms Kanal, nord for BLOX (medmindre andet aftales)

Varighed: 60 min.

Turen begynder præcis, så kom gerne min. 10 minutter før det aftalte tidspunkt

Guide på turen er en af DACs øvede guider

Pris:

7800 DKK for op til 149 pers. inkl. guide og bådleje

Prisen inkluderer 60 minutters leje af båd (afbestilling skal ske senest 4 uger før turen).

Prisen inkluderer adgang til DAC på dagen for deltagerne på turen.

Særlige rabatter til rejsearrangører og universiteter.