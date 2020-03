Året rundt kan du besøge udstillinger i Dansk Arkitektur Center. Vi har hele tre udstillingsrum, der bliver brugt forskelligt fra udstilling til udstilling, så der er nok at dykke ned i.

Hvis du alligevel overvejer at besøge os med en gruppe, så kan vi varmt anbefale at I får en af vores kompetente omvisningsguider til at fortælle jer om vores aktuelle udstillinger.

I Dansk Arkitektur Center forholder vi os til, hvordan arkitektur, byudvikling og design er dybt forankret i vores hverdag og i en verden i forandring. Det gør vi på vores guidede ture ud i byen, via vores event og debatter i huset og i kraft af vores udstillinger, der året rundt indtager rummene i DAC i BLOX.

Udstillingerne i Dansk Arkitektur Center er kendetegnet ved en stor grad af perspektivering og tematik. Vi forholder os til det, der påvirker os alle og som afspejler det levede liv.

Vores udstillinger er altid sat ind i en samtidig sammenhæng og trækker tråde til aktuelle dagsordener. Derfor er de også det gode afsæt for et nyt perspektiv på verden eller en frisk diskussion.

Lige meget om I er et fødselsdagsselskab, en familieudflugt eller et firmaarrangement, så kan en omvisning i vores aktuelle udstillinger være det, der lige løfter aktiviteten en barre.

Det særlige, der får dine gæster til at huske lige præcis dit arrangement.

Det praktiske:

Mødested: I Dansk Arkitektur Center, Bryghuspladsen 10, 1473 København K, i Passagen ved DACs reception

Omvisningen begynder præcis, så kom gerne min. 10 minutter før det aftalte tidspunkt

Varighed: 60 minutter

Guide på turen er en af DACs øvede udstillingsomvisere

Efter turen er der rig mulighed for at gå rundt i DAC og i de aktuelle udstillinger på egen hånd indenfor DACs normale åbningstider.

Hvis du kunne tænke dig at kombinere omvisningen med et besøg i DACs Café, så husk at reservere bord

Pris:

3.600,- kr. inkl. moms for op til 20 personer. Tag op til 5 ekstra personer med for 180 DKK pr. pers.

Prisen inkluderer adgang til DAC for deltagerne på omvisningen.

Særlige rabatter til rejsearrangører og universiteter.