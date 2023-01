Besøg et loft med historie på Skabelonloftet, der forener ikonisk industriarv fra skibsværftet B&W med et nutidigt kreativt fællesskab. Gå på opdagelse i Danmarks engang største arbejdsplads og se oprindelige tegninger og skabeloner fra skibsværftet.

På toppen af det gamle skibsværft Burmeister & Wain ligger et loft langt fra, hvad man kender. Skabelonloftet har til huse på toppen af den ikoniske industribygning på Refshaleøen, der engang husede Danmarks største arbejdsplads. I dag er lokalerne forvandlet til værksteder og kontorer for kreative sjæle.

Hjem for første dieselskib

B&W blev grundlagt i 1843 og på sin storhedstid beskæftigede den mere end 10.000 medarbejdere. Skibsværftet på Refshaleøen blev opført i 1872. Tidligere havde den hastigt voksende skibsproduktion haft lokaler på Christianshavn, men som en naturlig del af udviklingen blev produktionslokalerne nu udvidet.

I 1912 blev B&W verdenskendt for skibet Selandia, der var verdens første dieselmotorskib, som kunne sejle på verdenshavene. Virksomheden fortsatte sin succes op gennem 1900-tallet, men global konkurrence pressede efterhånden B&W. Efter utallige konkurser måtte skibsværftet dreje nøglen om i 1996.

Originale tegninger og skabeloner

Til Open House inviteres du indenfor til at opleve de 1400 kvadratmeter med rå stålbjælker og klassiske fabriksvinduer. Oplev lokaler, der fortsat bærer præg af den industrielle arv med bl.a. eksempler fra den originale metalproduktion og tegninger til skibsproduktionen, der pryder som dekoration på døre og borde.

Kreativt marked til Open House

Der vil også være mulighed for at gøre et fund blandt de kreative virksomheder, der bor her. De sælger i denne weekend ud af deres værker, keramik m.m.