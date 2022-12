Den markante bygning med den irgrønne kobberkuppel emmer af historie og imponerende arkitektur. Alexborg lige over for hovedindgangen til Tivoli lukker din nysgerrighed ind, når dørene slås op for Open House.

Allerede ved ankomsten fra Vesterbrogade bør du give dig tid til at beundre den vældige bronzedør med relieffer, hvis felter symboliserer landbrug, fiskeri, søfart, håndværk, industri og handel. Herfra træder du ind i ejendommens hovedopgang, hvor du kan lægge hovedet tilbage og kigge 10 etager op gennem huset. Det er en imponerende volumen så stor, at Rundetårn kan stå derinde uden at støde gesimserne. Hele 45 meter er der op til toppen af kuplen.

Stak ud i sin samtid

Netop højden vakte forargelse, da Axelborg stod færdig i 1920 som Københavns næsthøjeste bygning – kun overgået af Christiansborg. Man mente at ejendommen var for dominerende i bybilledet. Den tanke har de fleste formentligt sluppet i dag, hvor Axelborgs volumen er alt andet end dominerende, men giver en smuk kontrast til de helt nye Axel Towers og det modernistiske SAS Royal Hotel.

Axelborg er oprindeligt opført til Den Danske Andelsbank og Arbejdernes Andels-Boligforening. Et samarbejde mellem andelsforeninger – mellem land og by. Sammenhængen mellem land og by er fortsat Axelborgs fornemmeste opgave som fødevarernes hus og ikke mindst som domicil for interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, der i dag ejer ejendommen.

Tag turen op i kuplen

Til Open House bliver du budt velkommen inden for i Axelborg, hvor du kan besøge den smukke trappeopgang og kigge nærmere på en af de få tilbageværende paternoster-elevatorer i landet – men til Open House må du nøjes med at beundre den unikke konstruktion, da der af sikkerhedshensyn ikke vil være adgang til at benytte den på dagen. Du kan gå turen op i tagkuplen og besøge tagterrassen øverst på Axelborg, hvorfra du kan nyde den fantastiske udsigt over byens tage, Rådhuspladsen og Tivoli.