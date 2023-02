Mærk verdens vingesus, når Udenrigsministeriet til Open House byder inden for i Eigtveds Pakhus på Christianshavn. Her kan du besøge den historiske bygning, som engang var lagerhal, og i dag er omdrejningspunkt for internationale møder og konferencer.

På Christianshavn lige ved siden af Udenrigsministeriets moderne kontorbygning, ligger et fint gammelt pakhus, som har næsten 300 år på bagen – det stod færdigt i 1750. Eigtveds Pakhus har sit navn efter hofbygmester og arkitekt Nicolai Eigtved, der er kendt for at indføre rokoko-stilen i Danmark og bl.a. stod bag Frederiksstaden i København.

Luksusvarer fra fjerne himmelstrøg

Frem til 1976 fungerede pakhuset som lager for Asiatisk Kompagni. Stueetagen rummede et såkaldt ’kramkammer’, hvor folk kunne besigtige luksusvarer som tekstiler, the, krydderier og porcelæn, som handelsskibene havde bragt med sig fra Asien til Danmark.

Pakhuset og de tilhørende arealer på Asiatisk Plads overgik til Centraladministrationen i 1972, som restaurerede bygningen under ledelse af Erik Møllers tegnestue. Siden 1982 har pakhuset været anvendt til møder, konferencer og repræsentative formål, og bygningen forpagtes i dag af Udenrigsministeriet.

Dansk-indisk tekstilhåndværk

I forbindelse med Open House i Eigtveds Pakhus vises en digital fotoudstilling, som giver indblik i, hvordan danske tekstildesignere har ladet sig inspirere af indisk tekstil-håndværk. Besøgende kan også se fotos af indiske tekstilprøver magen til den slags, som pakhusets kramkammer engang var fyldt af.

Normalt er det kun ambassadører, embedsfolk m.m. der har deres gang i Eigtveds Pakhus. Men til Open House lader Udenrigsministeriet alle os andre komme ind i den historiske bygning!