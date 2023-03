Kaktustårnene

Få et unikt indblik i BIG’s bud på modulopbyggede hjem i en stor skala – de helt nyrejste Kaktus Towers. Oplev beboernes loungeområder og kom på besøg i en af lejlighederne med skræddersyede løsninger og en enestående udsigt over by og vand.

De to tårne på 60 og 80 meter ved Dybbøls Bro rejser sig markant i landskabet og bygger sig ind i Københavns svar på New Yorks High-line park – et grønt, forhøjet og offentlig tilgængeligt park-landskab, der strækker sig helt fra Kaktus Towers til SEB Banks hovedkontor.

Tårnene er bygget op omkring en central kerne, men får sin komplekse og skulpturelle udtryk, da facaden drejer på hvert niveau.

Mange fælles områder

Tårnene indeholder i alt 495 lejligheder på hhv. 33 og 53 m2, men byder også på et væld af private fællesområder – såsom et udendørs køkken, grillområde, vaskeri, co-working lokaler og et festlokale, hvor beboerne kan værne om det sociale samvær i tårnene. Derudover har BIG indtænkt en base med caféliv, inden- og udendørs fitnesscenter og offentlige opholdsområder, der vil give liv til området.

Oplev et af Københavns nyeste boligbyggerier

Nu har du en unik mulighed for at komme ind i begge tårne og opleve arkitekternes visioner på egen krop. Besøg to forskellige lejligheder med hver deres skræddersyede løsninger og oplev de unikke rum der skabes ved tårnenes facadeskift.