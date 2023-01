Langs Slotsholmskanalen rejser Zieglers Gaard sig som et udstyrsstykke af en bolig. Kom indenfor i det storslåede byhus, der b.la. har huset Grundtvig. Oplev de eksklusive lokaler med kunst af Kvium og kig til Christiansborg fra balkonens døre.

Over for magtens højborg på Christiansborg spotter man den hvidskurede rokokofacade på Zieglers Gaard. En smule lavere i højde end sin nabo men med både fransk altan og dekoreret facade af ornamenter i sandsten, syner huset både beskedent og storladent.

Zieglers Gaard blev opført af den hollandske bygmester Phillip de Lange i 1732. Arkitekten, der står bag en række byggerier på Gammel Strand, opførte boligen for hofkonditor J.H. Ziegler.

Hjem for kulturspidser

Igennem tiden har prominente skikkelser indtaget stuerne. Lige fra storkøbmanden Frederik de Konick, der besejlede verden med sin enorme flåde på 64 skibe og i dag ses som forløberen for Dansk Erhverv.

I midten af 1800-tallet boede salmedigter og fader i dansk kulturliv, N.F.S. Grundtvig, i bygningen med sin kone. Og senere kom kulturparret, Johan og Asa Rohde. Rohde var en foregangskvinde som medstifter af kunstnergruppen Den Frie, designer for Georg Jensen og Danmarks første kvindelige kandidat i historie og engelsk.

Indrettet med dansk samtidskunst

Til Open House kan du nu komme inden for de historiske vægge. Kontorfællesskabet Office Club har i dag til huse i den fredede bygning, hvor de oprindelige stuer, sale og trapper er indrettet med respekt for kulturarven og krydret med dansk samtidskunst.

Træd indenfor i stuen, hvor et storslået Michael Kvium værk pryder væggen. Og oplev andre værker af nutidige kunstnere som Randi & Katrine og Morten Schelde. Og snyd ikke dig selv for udsigten over vandet mod Christiansborg og Thorvaldsens Museum.