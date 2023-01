Besøg Østerbros 121 år gamle brandstation, når Open House åbner dørene til den smukke rødstensbygning tæt på Nordhavn.

På ydre Østerbro finder man bydelens brandstation. Tæt på Langelinie, Nordhavns industri, og datidens Frihavn, der udgjorde et hotspot for søfartshandel, har brandstationen ligget siden 1901.

Tidligere havde Østerbro brandstation hjem på Østerbrogade 47 tæt på Trianglen, men efter Københavns Frihavn åbnede i 1890’erne gav havneområdets mange lagerbygninger brandvæsenet særlige opgaver.

Inspiration fra Italien

Østerbro Brandstation blev tegnet af Martin Ludvig Philip Clausen, der var ansat hos stadsarkitekten Ludvig Fenger. En udfordring i byggeriet var grundens ringe størrelse i forhold til ønsket om en velfungerende brandstation, så stadsarkitekten fandt inspiration til bygningen i San Gimignano i Toscana.

Den nye bygning blev opført på Østbanegade ikke langt fra Nordhavn station og fik form som en tre etagers bygning med forskudte tårne, der i udseende minder om en klassisk muremestervilla.

Se brandbiler

Østerbro Brandstation er i dag en fungerende del af hovedstadens beredskab. Brandstationen dækker omkring 80.000 indbyggere i et område, der strækker sig over Østerbro, Nordhavn og dele af indre by og Hellerup.

Til Open House inviteres du inden for på brandstationen. Oplev remisen med brandbiler i stueetagen, samt de øvrige etager med kontorer og opholdsrum, og fornem hverdagen for en brandmand i et moderne brandberedskab.