Besøg en kran, der er genopstået i nye klæder. Til Open House kan du opleve The Krane, et spektakulært hotel, der byder på udsigt over den transformerede Nordhavn. Nyd en stilsikker æstetik, der forener industrihistorie og moderne design.

På kanten af Nordhavn ligger et hotel, der ikke er helt, som man kender det. For hvor ofte har du boet oppe i en kran? Som led i Nordhavns historie om et industriområde i forvandling, skriver The Krane sig ind som et visionært hotel, spa og mødested.

The Krane er udtænkt i samarbejde med arkitekt Mads Møller fra Arcgency og ejer Klaus Kastbjerg, der også står bag restauranten The Silo. Og her er tænkt i en æstetik, der er både rå og raffineret.

Kranen er intakt

Den gamle kulkran er forvandlet og alle kvadratmeter er udnyttet. The Krane rummer derfor en usædvanlig fleretagers konstruktion, hvor alt fra fundamentet til kranens arm er indrettet. I stueetagen finder man reception, og på de øvrige etager mødelokaler samt spa og terrasse. Allerøverst ligger et hotelværelse med en eksklusiv lounge og terrasse, der også kan bookes som mødelokale.

Sort som kul

Læder, træ og stål går igen som gennemgående detaljer i indretningen, der trækker tråde til den industrielle fortid, og samtidig er et nik til den danske minimalisme. Den sorte farve er også et gennemgående tema, som refererer til det kul, som kranen tidligere løftede til og fra kajen. Samtidig sørger det sorte interiør for en rolig billedramme til at nyde den betagende udsigt over København og havet.

Til Open House har du mulighed for at gå på opdagelse i såvel det usædvanlige interiør som den spektakulære udsigt. Og mærke den særlige atmosfære, når de industrielle rammer mødes med gennemført dansk design.