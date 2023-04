Blå by – Skuespilhuset

Termoaktive konstruktioner, havvandskøling og behovsstyret ventilation – skuespilhuset har en lang række tekniske løsninger indbygget, som alle skal bidrage til en lavere energiregning og en bæredygtig profil. Placeringen ved vandet udnyttes ved at bruge en varmepumpe, der skiftevis køler og opvarmer vand fra Københavns Havn. Metoden betyder, at Skuespilhuset kan spare mellem 75 og 80 procent energi til at køle bygningen. Alene ved hjælp af havvand og varmepumpe.